OMÜ'de Muharrem Ayı Aşure İkramı Düzenlendi

OMÜ'de Muharrem Ayı Aşure İkramı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlenen aşure ikramında, geleneksel lezzet paylaşmanın simgesi oldu. Etkinlikte öğrenciler ve personel bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdi.

Muharrem ayının manevi atmosferi Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) aşure ikramıyla yaşatıldı. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKSDB) tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere, akademik ve idari personele aşure ikram edildi.

Geleneksel lezzet, paylaşmanın simgesi oldu

Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yansıtan etkinlikte, üniversitenin gelenekselleşen aşure ikramı büyük ilgi gördü. OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Ayşe Pınar Sumer ve Prof. Dr. Çetin Kurnaz, öğrenciler, akademik ve idari personel de katıldı. Etkinlikte yalnızca aşure ikramı yapılmakla kalınmadı; aynı zamanda OMÜ'de öğrenim gören uluslararası öğrencilere aşure kültürü tanıtıldı. Farklı coğrafyalardan gelen öğrenciler, bu geleneksel tatlıyı ilk kez tatmanın ve anlamını öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. Muharrem ayının bereketini ve bütünleştirici ruhunu simgeleyen aşureler, OMÜ protokol üyeleri ve SKSDB personeli tarafından elden dağıtıldı. Samimi ve sıcak bir atmosferde geçen etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

Türk bayraklı aşure tepsisi

Etkinlikte en çok dikkat çeken detaylardan biri ise Türk bayrağı motifiyle süslenmiş aşure tepsisi oldu. Katılımcıların büyük ilgisini çeken bu görsel detay, etkinliğe ayrı bir anlam ve estetik kattı. Geniş katılımla gerçekleşen etkinlik, üniversite mensupları arasında hoş bir birliktelik ortamı sağladı. OMÜ'nün kültürel değerleri yaşatmaya yönelik bu tür etkinlikleri, öğrenciler ve personel tarafından memnuniyetle karşılandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi

Erdoğan-İmralı heyeti görüşmesi sona erdi! Gözler DEM'in açıklamasında
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum

Erdoğan görüşmesi öncesi şehit askerlerle ilgili dikkat çeken mesaj
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ünlü menajer Ayşe Barım için karar verildi
Akaryakıta yeni zam! Bir eşik daha aşılıyor

Araç sahipleri dikkat! Yine zam göründü, bir eşik daha aşılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferinde sona geldi

Ali Koç transferi bitirdi! Yıldız isim İstanbul'a geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.