Ömerbeyli İlkokulu Öğrencileri Jandarma ile Buluştu

Ömerbeyli İlkokulu Öğrencileri Jandarma ile Buluştu
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Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ömerbeyli İlkokulu öğrencileri, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Evinize Hoşgeldiniz' etkinliği kapsamında jandarma ekiplerini ziyaret etti. Öğrencilere jandarma hakkında bilgilendirme yapıldı ve bayrak hediye edildi.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ömerbeyli İlkokulu öğrencileri, jandarma ekiplerinin misafiri oldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Germencik Ömerbeyli İlkokulu'nda öğrenim gören öğrenciler, "Evinize Hoşgeldiniz" faaliyeti kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı'nda ağırlandı. Öğrencilere, jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verilirken, Tim Jandarma ve Türk bayrağı hediye edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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