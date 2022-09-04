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Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti

Yerel Haberler

Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden, avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi mütevelli heyeti başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden, avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi mütevelli heyeti başkanı Ömer Tuğrul İnançer, 83 yaşında hayatını kaybetti. İnançer'in cenazesi yarın öğlen namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden avukat, müzisyen ve Karagümrük Cerrahi Tekkesi mütevelli heyeti başkanı Ömer Tuğrul İnançer hayatını kaybetti. 83 yaşında hayatını kaybeden İnançer, yarın öğlen namazının ardından Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

Ömer Tuğrul İnançer kimdir

Bursa'da doğdu. Türk avukat ve müzisyen olan İnançer, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Musiki Koro Başkanlığına atandı. Tahsili sırasında özel olarak müzik dersleri al'ı. Çeşitli radyo ve televizyon programların'a misafir sanat'ı ve konuşmacı olarak yer al'ı. Birçok yurtiçi ve yurtdışı konserler'e müzik faaliyetlerinde bulundu. Tasavvuf konularında çeşitli makaleleri yayınlanan Ömer Tuğrul İnançer evli ve iki çocuk babasıdır. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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