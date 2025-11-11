Haberler

Ömer Çelik'ten Kültür ve Siyasi Partiler Üzerine Açıklamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Kütüphane Sohbetleri' programında, siyasi partilerin ideoloji odaklı cemaatlere dönüşmesini eleştirerek kültür ve bilgi erişiminin önemine vurgu yaptı. Çelik, siyasi yapıların toplumun sorunlarına çözüm üretme kapasitesinin azalmasından endişe ettiğini belirtti.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kütüphane Sohbetleri" programına katıldı. Çelik, "Siyasi partilerin bir kısmı sadece ideoloji odaklı siyasi cemaatlere dönüşüyor. Bir kısmı da siyasi fikirden boşalan bir takım siyasi şirketlere dönüşüyor" dedi.

Ak Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kütüphane Sohbetleri" programına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. Programda, gençlerle bir araya gelen Çelik, kültür ve bilgiye erişimin yanı sıra AK Parti'nin siyasi fikir temelinden bahsetti.

Kültür kavramının bir milletin sorun çözme kapasitesinin toplamı olduğuna dikkati çeken AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir millet kendi sorunlarını nasıl çözüyor, gündelik hayatını nasıl yaşıyor, hayatın önüne getirdiği krizler karşısında nasıl bir tutum sergiliyor, işte biz buna kültür diyoruz. Bu mesele o kadar çok önemlidir ki bu otoriter dönemlerde doğrudan otoriter rejim savunucuları tarafından Türkiye'nin karşılaştığı darbe dönemlerinde doğrudan müdahale edilen, doğrudan yönlendirilmeye çalışılan bir konu olmuştur. Örneğin o zamanki darbe dönemlerinde kurulan Milli Güvenlik Kurulu bünyesindeki bazı mekanizmalarla kitaplara müdahale edilmesi ya da film senaryolarına müdahale edilmesi gibi hususlar söz konusu olabilmiştir. Hatta bir gün rahmetli Sırrı Süreyya Önder anlatmıştı, bir filmin senaryosunu yazıyorlar, yazdıktan sonra sansür kurulundan geçince kendisi tanıyamıyor, 'Bu bizim film ne olmuş' diyor, sansür kurulundan sonra kaybolmuş diyor" ifadelerini kullandı.

"Siyasi partilerin bir kısmı sadece ideoloji odaklı siyasi cemaatlere dönüşüyor"

AK Parti'nin siyasi fikir temelinde bir siyasi parti olduğunu belirten Çelik, "Ben yıllar evvel bir makale yazmıştım. Türk siyasi hayatında siyasi partiler yok oluyor. Siyasi partilerin bir kısmı sadece ideoloji odaklı siyasi cemaatlere dönüşüyor. Bir kısmı da siyasi fikirden boşalan bir takım siyasi şirketlere dönüşüyor. Dolayısıyla siyasi şirketlerle siyasi cemaatler arasında kalmış bir siyasi yapının toplumsal bir şekilde meseleleri ele alması ve toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gibi bir kapasitenin o toplumda herhangi bir şekilde var olamayacağını iddia ediyordum" dedi.

"Doğrunun ne olduğunu bilmek konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz"

Eskiden bilgiye erişimin son derece sınırlı olduğunu ve o bilgiyle hayata bakış açısının belirlendiğine dikkati çeken Çelik, "Şimdi o kadar büyük bir bilgi bombardımanının altındasınız ki, doğrunun ne olduğunu bilmek konusunda büyük bir sıkıntı yaşıyorsunuz. O yüzden Kültür Sanat Politikaları Başkanımız Hüseyin Bey'in başlattığı bu faaliyetin son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani belli bir topluluk içerisinde karşılıklı olarak bu meseleleri konuşmamız ve önümüzdeki dönemde bilgiyle, siyasetle, toplumla, sanatla, hayatla nasıl bir ilişki kuracağımız konusunda kafamızı netleştirmemiz son derece önemlidir" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da düşen kargo uçağımızın enkazına ulaşıldı
Baba ocaklarına ateş düştü! Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu

Uçak kazasında şehit olan 9 askerimizin ismi belli oldu
Düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımızın parçaları görüntülendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz

Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Kredi kartlarında yeni dönem! Artık bu saatlerde çekim işlemi yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem! Bu saatlerde artık çekim yapılamayacak
Bedelsiz gelecek! Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Bedelsiz gelecek! G.Saray'a Premier Lig'den dev transfer
Nijerya Milli Takımı'na davet edilmemişti! Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı

Osimhen'in nerede olduğu ortaya çıktı
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi

Tutuklu eski belediye başkanı için tahliye kararı
Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti

Bir anda bastırdı! Sağanak yağış hayatı felç etti
Yürekleri ağza getiren görüntü! Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular

Ekmek parası için çıktıkları metrelerce yükseklikte böyle savruldular
Cristiano Ronaldo emeklilik tarihini duyurdu

Bir devir kapanıyor: ''Bu son'' diyerek tarih verdi
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın

Romantik bir an yaşamak isterken arkalarından geçen isme bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.