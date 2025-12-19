Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Kardeş Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırmasının olumlu bir gelişme olduğunu belirtti. Çelik, Suriye'nin birliği ve istikrarının Türkiye ve bölge için önemli olduğunu vurguladı.

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Kardeş Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları kaldırmasına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, sosyal medya hesabı zerinden yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kardeş Suriye'nin birliği, bütünlüğü ve istikrarı ülkemiz ve bölgemiz için çok önemlidir. Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin geleceğe yürüyüşünde her zaman yanında olacağımıza dair güçlü bir irade ortaya koymuştur. ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırması olumlu bir gelişmedir. Suriye'nin birlik ve dirliği için atılan her adım, bölgesel barış için de bir katkıdır." - ANKARA

