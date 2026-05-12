Oltulu çocukların hayali gerçek oldu

Erzurum'un Oltu ilçesinde öğrenim gören öğrenciler için düzenlenen 5 günlük kültür gezisi kapsamında Kocaeli, Bursa, Çanakkale ve Yalova illeri ziyaret edildi. Oltu Mehmet Akif İlkokulu tarafından gerçekleştirilen geziye okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Oltu Mehmet Akif İlkokulu Müdürü Salih Yeşilyurt öncülüğünde, 3 rehber öğretmen ve 10 öğrencinin katıldığı kültür gezisinin amacı; öğrencilerin bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmek, toplumsal kurallara uyum sağlamalarını desteklemek, bir arada yaşama kültürünü kazandırmak ve sosyal iletişim becerilerini artırmak olarak açıklandı. Ayrıca tarihi ve kültürel geziler aracılığıyla öğrencilerde medeniyet tasavvuru oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşan grubun ilk durağı Kocaeli oldu. Öğrenciler, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Hemşehrilerini makamında kabul eden Vali Aktaş, öğrencilerle yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdi. Gezi kapsamında Ayhan Naci Yılmaz rehberliğinde Kocaeli Bilim Merkezi ile Uçakpark Havacılık Bilim Merkezi ziyaret edildi. Öğrenciler ayrıca Oltulu iş insanı Mutar Acar'a ait fabrikayı da gezdi.

Bursa programında ise Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy makamında ziyaret edildi. Aksoy'un öğrencilerle samimi sohbet ettiği, gezi boyunca öğrencilere destek sağladığı ve çeşitli hediyeler verdiği öğrenildi. Çanakkale'ye geçen grup, Eceabat'taki Çanakkale Şehitliği'ni ve müzesini ziyaret ederek savaşın yaşandığı alanlarda incelemelerde bulundu. Öğrenciler, Çanakkale Savaşı hakkında bilgi alarak tarihi yerinde görme fırsatı buldu.

Gezi programının son durağı olan Yalova'da ise Termal ilçesindeki doğal güzellikler gezildi. Termal Otel Müdürü Mustafa Kaba rehberliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler, Atatürk Köşkü'nü ziyaret etti ve şifalı termal sulardan faydalandı. Öğrenciler tarihi ve kültürel ziyaretlerinin yanı sıra oyun parklarında doyasıya eğlendiler

Beş gün süren kültür gezisinin ardından öğrencilerin hem tarihi ve kültürel bilgi birikimlerini artırdığı hem de unutamayacakları bir deneyim yaşadığı ifade edildi. - ERZURUM

