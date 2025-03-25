Oltu Kaymakamı Öğrencilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Erzurum'un Oltu İlçesi Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Anadolu Fen Lisesi öğrencileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Oltu Hacı Baba Cağ Döner Salonu'nda gerçekleşen iftar yemeği öncesinde, Aslanpaşa Camii Müezzini Naci Yıldırım tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar yapıldı.

Açılan iftarın ardından, Oltu Kaymakamı Çelik ve Oltu Cumhuriyet Başsavcısı, programa katılan öğrencilere birer kitap hediye etti. Kaymakam Çelik, öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların gençlerle buluşmanın önemini vurguladı. Oltu'da eğitim alanındaki çalışmaların devam edeceğini belirten Çelik, öğrencilere derslerinde ve hayatlarında başarılar diledi.

İftar yemeği, öğrenciler arasında dostça bir ortamın oluşmasına katkı sağladı ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. - ERZURUM