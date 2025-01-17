Oltu Karabekir İlkokulu, Erasmus+ ile Prag'a Öğretmen Gönderiyor

Oltu Karabekir İlkokulu, Erasmus+ Programı kapsamında önemli bir adım atarak, Çek Cumhuriyeti'nin Prag şehrine öğretmen göndermeye hazırlanıyor.

Karabekir İlkokulu, 2024 yılı Teklif Çağrısı döneminde, "Çevre Dostu Minik Yürekler ile Mutlu Yarınlar" başlıklı projesiyle Erasmus+ Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA122-SCH) programına başvurdu ve kabul edildi.

Okul adına 6 öğretmen, 20-24 Ocak 2025 tarihleri arasında Prag'da düzenlenecek 5 günlük yapılandırılmış kurs etkinliğine katılacak. Söz konusu etkinlik ile öğretmenlere çevre dostu eğitim yöntemlerini geliştirmeleri, öğretim becerilerini artırmaları ve uluslararası deneyim kazanmaları için fırsatlar sunulacak.

Eğitim sonunda öğretmenler, elde ettikleri bilgileri okul içindeki diğer meslektaşlarıyla paylaşarak, faaliyetin etkinliğini artıracak ve okulun eğitim kalitesini daha da güçlendirecekler. Bu proje, hem öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak hem de çevre bilinciyle eğitim alanında fark oluşturulmasına öncülük edecek. - ERZURUM