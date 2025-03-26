Oltu'da Miniklerden Tekne Orucu İftarı

Erzurum'un Oltu ilçesinde müftülük, 4-6 yaş Kur'an Kursunda tekne orucu iftarı düzenledi.

İyilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Oltu İlçe Müftülüğü tarafından Güllük 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda oruç ibadetiyle tanışan minik öğrenciler, Tekne Orucu İftarı'nda bir araya geldi. Öğrenciler, tuttukları oruçla sabrı öğrenirken, aynı zamanda birbirlerine ikramda bulunmanın önemini de deneyimlediler. İftar programı, öğrencilerin okuduğu oruç duasıyla başladı. Miniklerin neşeli katılımı, etkinliğe ayrı bir renk kattı.

İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik ve İlçe Müftüsü Veysel Çelebi'nin de katıldığı programda, öğrenciler "Diş Kirası" adı altında hediye ile ödüllendirildi. Oltu İlçe Müftülüğü, bu anlamlı etkinlikle hem genç yaşta dini bilincin aşılanmasına katkıda bulunmayı hem de toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi amaçladı. - ERZURUM