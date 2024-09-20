Oltu'da Mevlid-i Nebi ve Din Görevlileri Haftası Etkinliği Düzenlendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde Mevlid-i Nebi ve Camiler ile Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Oltu İlçe Müftülüğü, Oltu Efkan Ala Kültür Merkezi'nde anlamlı bir program gerçekleştirdi.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını Oltu İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Muhassin Demir yaptı. Ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam eden programda, Oltu Müftüsü Veysel Çelebi, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası: Merhameti Konuşalım, Öfkemizi Kontrol Edelim" başlıklı bir konferans verdi.

Etkinliğin sonunda din görevlilerinin oluşturduğu koro, katılımcılara ilahiler sundu. Program, dinleyicilerden büyük beğeni topladı ve katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Oltu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen anlamlı etkinlik ile dinin ve ahlakın önemini vurgulanarak toplumsal dayanışmayı artırmanın amaçlandığı belirtildi. - ERZURUM