Sınava gireceği merkezi karıştıran öğrenci son anda sınava yetiştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınav, Oltu'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçede 323 öğrenci, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için ter döktü.

Sınav, Oltu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Oltu Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler ve aileleri büyük heyecan yaşadı.

Sınav öncesinde kısa süreli bir telaş da yaşandı. Muammer Aksoy isimli öğrenci sınav yerini karıştırınca ailesi ve çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobille doğru sınav merkezine ulaştırılarak sınava zamanında yetiştirildi.

Okul girişlerinde bekleyen veliler, çocuklarının başarılı olması için dua ederken, sınav süresince büyük bir heyecanla okul bahçelerinde ve çevresinde bekledi. Velilerin zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı gözlendi.

Sınavın ardından okuldan çıkan öğrenciler, soruların genel olarak kolay olduğunu belirterek başarılı bir sınav geçirdiklerini ifade etti. Öğrenciler, emeklerinin karşılığını almayı ve istedikleri liselere yerleşmeyi umut ettiklerini söyledi.

Oltu'da sorunsuz şekilde tamamlanan LGS sınavı sonrası öğrenciler ve aileleri tercih sürecine odaklanacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı