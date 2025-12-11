Haberler

Çalışan kadınlar gönüllerince eğlendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde, kadınların stres atıp keyifli anlar yaşaması için düzenlenen matina büyük ilgi gördü. Oltu Kaymakamı ve Tapu Müdüresi’nin desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar eğlendi ve halaylar çekti.

Erzurum'un Oltu ilçesinde çalışan kadınlar, kendilerine moral ve motivasyon sağlayan keyifli bir geceyle stres attı.

Kendine güvenen, hayallerinin peşinden giden, kendi kararlarını verebilen ve dünyayı güzelleştiren kadınların özel bir gün geçirebilmesi için düzenlenen etkinlik büyük ilgi gördü. Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik'in desteği ve Oltu Tapu Müdüresi Emine Çelik'in organizasyonu ile gerçekleştirilen kadınlar matinası, Oltulu kadınlara unutulmaz anlar yaşattı. Oltu Hacıbaba Cağ Kebap Salonunda düzenlenen programda kadınlar hem eğlendi hem de doyasıya halay çekti.

Gecede sahne alan Piyanist Şantör Yusuf Albayrak ve Bağlamacı M. Sefa Yıldız, duygusal türküleriyle katılımcıları kimi zaman hüzünlendirdi, hareketli parçalarla ise coşkulu anlar yaşattı. Kadınlar, müziğin ritmiyle halaylar çekip gönüllerince eğlendi. Oltu Tapu Müdürisesi Emine Çelik, programla ilgili yaptığı konuşmada, "İki yıldır Oltu'da görev yapmaktayım. Gördüm ki, kadınlara yönelik bir sosyal aktivite yok. İkincisini düzenlediğimiz kadınlar matinası kendine inanan, dünyayı güzelleştiren kadınlarımızla güzel bir gün geçirmek istedik" dedi. - ERZURUM

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
