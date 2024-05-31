Oltu'da Dolu ve Sağanak Yağmur Sonrası Ahır ve Samanlık Uçtu

Oltu'nun Güzelsu Mahallesi Kışla semtinde dolu ve sağanak yağmur sonrası ahır, samanlık ve kiler uçarken, köyün sulama havuzuna devasa kaya düştü.

Güzelsu Mahallesi Kışla semtinde gerçekleşen dolu ve sağanak yağmur sonrasında ahır, samanlık ve kiler uçarken, köyün sulama havuzuna devasa kaya düştü. Güzelsu Mahallesi sakinlerinden Nejat Şimşek (67), "Dolu yağdı, büyük bir zarara uğradık. Ahırım çöktü, danalarım içeride kaldı, komşuların yardımı ile çıkarabildik. Bizim gücümüz yetmiyor, bir şey yapamıyoruz. Şu an evlerimizde çatlaklar oluştu, evlerimiz uçmak üzere. Merek uçtu, ahırım uçtu. Hayvanlarım dışarda geçici olarak komşuların ahırlarında, idare ediyoruz" dedi.

Güzelsu sakinlerinden Özdemir Şimşek ise, "Yağan yağmur ve dolu sonucu her iki tarafta ahırlarımız mereklerimiz evimizde bayırdan gelen taşlardan samanlığımız çöktü. 25 ton saman almıştım, su çekmesi sonucu zayi oldu. Otum gitti, hayvanlarımızı ahırlardan zor çıkardık" dedi. - ERZURUM