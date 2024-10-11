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Oltu-Artvin Yolundaki Heyelan İlçeyi Mağdur Ediyor

Oltu-Artvin Yolundaki Heyelan İlçeyi Mağdur Ediyor
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Oltu-Artvin kara yolunun Ayvalı Mahallesi ve Taşlıköy Mahallesi arasındaki kısmı heyelan nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı. Bölge sakinleri, yollarının açılmasını talep ederek, yaşamlarını ve geçimlerini etkileyen bu duruma dikkat çekti.

Oltu- Artvin kara yolunun Ayvalı Mahallesi ve Taşlıköy Mahallesi arasındaki kısmının heyelan nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olduğunu söyleyen bölge sakinleri, yolun açılmasını talep etti

Oltu- Artvin kara yolunun Ayvalı Mahallesi ve Taşlıköy Mahallesi arasındaki kısmının heyelan nedeniyle yaklaşık 2 aydır kapalı olduğunu belirten Çataksu sakinlerinden Engin Atmaca, "Yaklaşık 60 gündür yolumuz kapalı. Hiç kimse buraya müdahale etmiyor, köylerimizde adeta mağdur kaldık" diye konuştu. Atmaca, Olur Beşkaya Mahallesi'nden geçen stabilize yolun da bakımının yapılmadığını, bu nedenle öğrencilerin okula geç kaldığını vurguladı.

"Yetkililer sesimizi duysun"

Olur Çataksu Mahallesi'nde yaşayan İsfendi Kaya (80), "İki aydır yolumuz kapalı. Ne ilimize gidebiliyoruz ne de ilçeye gidebiliyoruz, perişan haldeyiz, köyümüzün yolu dahi yok. 80 yaşında bir adamım ve hastayım. Hastaneye gitmekte zorluk çekiyorum" dedi. Olur Çataksu Mahallesi Muhtarı Hüseyin Günaydın, "Bu yol bizim Doğu Karadeniz'e bağlantı yolumuz. İki aydır bu yol kapalı çok zorluk çekiyoruz. İlçemize ve ilimize gidemiyoruz. Bağlantımız kesildi, dağdan bayırdan gitmek zorunda kaldık. Yetkililere sesleniyoruz. Yolumuzun bir an önce açılmasını istiyoruz. İnşallah yetkililer sesimizi duyar ve bir derdimize çare olurlar" şeklinde konuştu.

"Kış gelmeden mağduriyetimiz giderilsin"

Olur Şalpazarı Mahalle Muhtarı Erdinç Acar, "Şu an bulunduğumuz yer Artvin yolunun Ayvalı Mahallesi ve Taşlıköy Mahallesi arasında. Yolumuz heyelan nedeni ile yaklaşık iki aydır kapalı durumda. Yolumuzda şu ana kadar bir çalışma yapılmadı. Bölgemiz zorlu. Bu coğrafyada yaşayan insanlarız. Burada adeta bekçilik görevi gibi vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Devlet yetkililerinden yol olarak hizmet vermesini istiyoruz. Kış ayları yaklaşmakta ve bizleri daha da zor durumlar bekliyor. Kışa girmeden yolumuzun açılsın" dedi.

Oltu Ayvalı Mahalesi Muhtarı Yunus Ay, "Mahallemiz sebzecilikle uğraşıyor. Oltu yolu kapalı olduğu için Kars'a, Ardahan'a, Göle'ye gidip sebze meyve satamıyoruz. Yol güzergahımız kilometre olarak uzayınca nakliye masraflarından dolayı götürdüğümüz sebze ve meyvelerimiz bizi kurtarmıyor. O yüzden meyve sebzelerimiz çürüyor, değerlendiremiyoruz. Hayvancılık yapan vatandaşlarımız hayvan pazarına mallarını götüremiyor, üretim yapıyoruz, ürettiğimizi satamıyoruz, elimizde kaldı" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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