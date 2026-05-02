Ölmeztoprak'tan çok yönlü temas

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Malatya'ya düzenlenen savunma sanayii etkinlikleri ve bölgesel gelişmeler üzerine görüşme gerçekleştirdi. Ölmeztoprak, ayrıca mahalle temsilcilerini Meclis'te ağırlayarak yerel ihtiyaçları ele aldı.

Tulga Kışlası'ndaki etkinlik değerlendirildi

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya'da Tulga Kışlası'nda gerçekleştirilen ve yerli savunma sanayii unsurlarının Malatyalılarla buluşturulduğu etkinliği hatırlatarak, bu organizasyonun şehir açısından önemine dikkat çekti. Söz konusu etkinliğin kapsamı ve içeriği itibarıyla ilk kez bir ilde düzenlenmiş olmasının Malatya için ayrı bir değer taşıdığını ifade etti.

Ölmeztoprak, Tulga Kışlası'nın ilerleyen süreçte de farklı veya benzer etkinliklerle millete açılmasına yönelik çalışmaların ele alındığını aktardı. Yerli ve milli savunma sanayii unsurlarının hem hava hem kara sistemleriyle vatandaşlarla buluşturulmasının önemine işaret eden Ölmeztoprak, benzer etkinliklerin devam etmesi için sürecin takip edildiğini kaydetti.

Bölgesel gelişmeler ve güvenlik vurgusu

Görüşmede, Türkiye'nin çevresinde yaşanan gelişmeler de gündeme geldi. Milletvekili Ölmeztoprak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahadaki etkinliği ve caydırıcılık kapasitesinin ülke güvenliği açısından belirleyici olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin mevcut şartlar altında bölgesinde istikrar sağlayıcı bir konumda bulunduğunu belirten Ölmeztoprak, devletin bu doğrultudaki kararlı duruşunun sürdüğünü ifade etti.

Mahalle temsilcileri meclis'te ağırlandı

Öte yandan Ölmeztoprak, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana (Görgü) Mahallesi Muhtarı Ayhan Yıldız ile Mahalle Başkanı Cumali Gelgel ve beraberindeki heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı. Görüşmede mahalleye ilişkin ihtiyaçlar ve beklentiler ele alındı.

Mahalle temsilcilerinin aktardığı taleplerin tek tek değerlendirildiğini belirten Ölmeztoprak, Malatya genelinde vatandaşın taleplerine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

1 Mayıs mesajı: Emek vurgusu

Milletvekili Ölmeztoprak, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla da bir mesaj paylaştı. Emeğin, kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirten Ölmeztoprak, üretim ve alın terinin ülkenin geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti.

"Güçlü bir Türkiye, emeği değerli kılan bir anlayışla mümkündür" diyen Ölmeztoprak, "Üreten, alın teri döken insanımızın daha iyi şartlarda çalışması için atılan her adım aynı zamanda ülkemizin istikbaline yapılan bir yatırımdır. Bu vesileyle, üretimi omuzlayan tüm emek sahiplerini saygıyla selamlıyor, emeklerinin bereketli olmasını diliyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı