Okula yeni başlayan miniklerin çantaları Akyurt Belediyesi'nden

Akyurt Belediyesi, Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu 1'inci sınıf öğrencilerine okul çantası hediye etti.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt'ta okulların açılmasıyla birlikte Yıldırım Beyazıt İlköğretim Okulu'nda 1'inci sınıf öğrencilerine okul çantası seti hediye etti. Programda konuşan Ayık, göreve geldikleri günden itibaren eğitime destek verdiklerini belirterek, "Geçmiş yıllarda da okula yeni başlayan öğrencilerimize okul ve beslenme çantalarını hediye ettik. Bu yıl da bin öğrencimize tüm okullarımızda okul çantası setini teslim edeceğiz. Sevgili öğrenciler gerek dönem başında olsun gerek dönem ortasında olsun biz her zaman sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. İlçemiz her geçen gün biraz daha büyüyor. Öğrenci ve okul sayımız da artıyor. Bizler de her geçen yıl üstüne koyarak, gençlerimize ve öğrencilerimize yönelik desteklerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Haluk Saydan ve Akyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nadi Tiryaki de katıldı. - ANKARA