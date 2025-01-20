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Okul Tatilinde Çocuklara Karne Hediyesi: Umre Ziyareti

Okul Tatilinde Çocuklara Karne Hediyesi: Umre Ziyareti
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Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından bazı aileler, çocuklarına karne hediyesi olarak umreye götürdü. Kutsal topraklara yapılan ziyaretler sırasında çocukların heyecanı gözlerden kaçmadı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından aileler çocuklarına karne hediyesi olarak umre ziyareti için kutsal topraklara götürüyor. Çocukların ve ailelerin oldukça heyecanlı olduğu görüldü.

Okulların tatile girmesinin ardından İstanbul'da bazı öğrenciler ve aileleri, öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik düzenlenen umre ziyaretleri çerçevesinde umreye gitti. İstanbul Havalimanı'ndan aileleriyle birlikte kutsal topraklara giden çocukların son derece heyecanlı oldukları gözlendi.

Umreye gittiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Muhammed Hulusi Yılmaz, "Umreye gitmek güzel bir şey. Sevindim ben. Okulların kapanması da güzel oldu. İstanbul'dan gidiyorum. Karne hediyesi olarak umreye gidiyorum " dedi.

"Çocuklara karne hediyesi oldu"

İki çocuğu ile birlikte umreye giden Abdullah Yılmaz, "Elhamdülillah Rabbim nasip etti. Hasretle, inşallah gidip geleceğiz. Rabbim hayırlı bir şekilde gidip gelmeyi nasip etsin. Karne hediyesi gibi oldu. İnsan kaç kez giderse gitsin o özlemi hep yaşıyor. Yani beş defada gitseniz on defada gitseniz o ilk aşk hiç bitmiyor. Çocuklarla gidiyoruz . Yedi yaşındayken bir kere daha gitmiştik beraber" dedi.

Kabe'yi görmeyi çok istediğini söyleyen küçük umreci Ahmet Yılmaz, "Umreye gidiyorum çok mutluyum. En son yedi yaşında gitmiştim. Yedi yıl sonra tekrar gidiyorum. Çok mutluyum. Bayağı da özledim umreyi. Umre cennetten bir bahçe gibi. Orada Kabe'yi görmek istiyorum. Kabe'ye dokunmak istiyorum. Umre karne hediyesi gibi oldu" dedi

"Okulların ara tatile girmesi iyi oldu "

İki kızı ve eşiyle kutsal topraklara umre ziyaretine giden Mehmet Dinç, Ara tatile gelmesi çok iyi oldu. Başka zaman vakit bulamıyoruz. Mecbur böyle yaptık. Heyecan var Elhamdülillah. Ümmete hizmet etme heyecanı da var. Ümmeti Muhammet için dua etmeye gidiyoruz. Rabbim nasip eder inşallah kabul olur. Rabbim herkese nasip etsin inşallah. Heyecanımız var. Şimdi ailemizle ilk defa gidiyoruz. Daha önce tek tek gitmiştik. Şimdi ilk kez ailemizle gidiyoruz" dedi.

Merve Dinç : "Umreye gittiğim için mutluyum, heyecanlıyım."

Sümeyye Dinç ise, "Allah'ımızın evi orası herkesin gitmesini tavsiye ederim. Orada Kabe'yi merak ediyorum. Karne hediyesi yaptı babam" ifadelerini kullandı.

Ailesi ile birlikte umreye giden en küçük umrecilerden biri olan Zeynep Buğlem Köroğlu ve Ahmet Köroğlu, çok mutluyum ve heyecanlıyım ilk gidişim olacağı için. Ailecek gidiyoruz Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Karne hediyesi yaptı babam" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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