Okul önündeki yaya geçidine park araç tepki topladı

Bilecik'te, aracını bir okulun önündeki yaya geçidine park eden sürücü tepki topladı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Atakent Caddesi üzerinde eğitin veren Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Ortaokulu önünde bulunan yaya geçidine 06 AB 5855 plakalı araç sürücü park etti. Bu park hem de trafiğini aksatacak şekilde de olunca hem sürücüler hem de yayalar tepki gösterdi. Aracı park ederek okulla gittiği tahmin edilen sürücü ise tepkilere neden oldu. - BİLECİK