Okul kantinlerine yönelik hijyen eğitimi düzenlendi

Tekirdağ'da Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kaymakamlık Konferans Salonu'nda okul kantinlerinde görev yapan gıda işletmesi çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün, yaygın ve özel eğitim kurumları bünyesinde faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik düzenlenen eğitim, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği kapsamında yapıldı. Eğitimde gıda güvenliği, kişisel hijyen, ekipman temizliği, çapraz bulaşmanın önlenmesi ve öğrencilerin sağlığını doğrudan etkileyen temel kurallar ayrıntılı şekilde ele alındı.

Yetkililer, özellikle okul çağındaki çocukların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin kritik önemde olduğuna dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin hem denetimlerin etkinliği hem de farkındalığın artırılması açısından vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Sağlıklı gıdanın sağlıklı bireyler ve sağlıklı bir toplumun temelini oluşturduğu mesajı ön plana çıktı. - TEKİRDAĞ