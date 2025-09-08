Okul Açılışında Bilecik'te Trafik Kazası

Haberler

Bilecik'te okulların açıldığı ilk gün, Hamsu Köprüsü'nün yenileme çalışmaları nedeniyle oluşan trafik kuyrukları sürücüleri zor durumda bıraktı. Kent merkezine giden yolda kilometrelerce uzayan kuyruklar, okula giden öğrencilerin ve çalışanların işlerine geç kalmasına neden oldu.

Bilecik'te geçtiğimiz Haziran ayında okulların kapanmasının ardından Hamsu Köprü yıkılarak yenilenmesinin planlanması gecikmişti. Geçtiğimiz ay yıkılarak yenilenme çalışmaların Hamsu Köprüsü okulların açılışına yetişmeyince trafik çilesi yaşandı. Sanayi istikametinden kent merkezine kilometrelerce oluşurken, sürücüleri çileden çıkardı. Hamsu Köprüsü mevkiinde trafik tek şeride düşerken, insanlar okulların açıldığı ilk günde işlerine geç kaldığı görüldü. - BİLECİK

