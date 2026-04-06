Öğretmen ve öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi

Öğretmen ve öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da polis tarafından öğrenci ve öğretmenlere SİBERAY programı çerçevesinde siber suçlarla mücadele eğitimi verildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından öğrenci ve öğretmenlere SİBERAY programı çerçevesinde siber suçlarla mücadele eğitimi verildi.

Eğitim çalışmasının Hocalar Şehit Kamil Tunç Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Sandıklı Meslek Yüksek Okulunda yapıldığı belirtildi. 370 öğrenci ve 5 öğretmene yönelik yapılan eğitim çalışmasında katılımcılara 'Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık, Teknoloji Bağımlılığı ve Dijital Okur Yazarlık' konularında bilgilendirme yapılarak, eğitim verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
