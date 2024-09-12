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Öğretmen, öğrencisinin boğazına kaçan pastayı çıkardı

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Erzurum Sabancı Ortaokulu'nda bir öğrencinin boğazına kaçan pastayı çıkaran öğretmen, günün kahramanı oldu. Öğrenci, öğretmenine teşekkür ederek ona minnettarlığını dile getirdi.

Erzurum'da öğrencisinin boğazına kaçan pastayı uzun uğraşlar sonucu heimlich manevrasıyla çıkaran öğretmen günün kahramanı oldu.

Erzurum Sabancı Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Cem Bilal Kaya, nefes borusuna beslenme için evden getirdiği pastadan (Erzurum ketesi) kaçan öğrencisi Yusuf Eren Göktaş'ı heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabancı Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerinden Yusuf Eren Göktaş (15), evden getirdiği Erzurum ketesini meyve suyu ile yerken sınıf girişinde bir anda nefes almakta zorlanmaya başladı ve çırpınarak arkadaşlarından yardım istedi. Yediği pastadan bir parça nefes borusuna kaçan Yusuf Eren Göktaş'a arkadaşları yardım etmeye çalışarak sırtına vurmaya başladı. Ancak başarılı olamayınca sınıftan bir öğrenci hızla yardım için alt kata doğru koştu. Bu esnada kendini koridora atan ve nefes almakta iyice zorlanan Yusuf Göktaş'ın imdadına öğretmeni Cem Bilal Kaya yetişti. Öğrencisine defalarca heimlich manevrası yapan Cem Bilal Kaya, uzun mücadelesi sonucunda nefes borusuna kaçan yiyeceği çıkarmayı başardı.

"Öleceğimi sandım" diyen Yusuf Eren Göktaş, "Cem Hoca benim kahramanım. O olmazsa belki hayatta olmayacaktım. Kendisine teşekkür ediyorum. Ona bir can borcum var" dedi.

Fen ve Teknoloji Öğretmeni Cem Bilal Kaya, kendisine haber verildikten hemen sonra öğrencisinin yanına gittiğini ve vakit geçirmeden müdahale ettiğini ifade ederek, "Öğrencilerimiz bize emanet. Onların sağlığı bizim için önemli. Herkesin yapması gerekeni yaptım ve çocuğumuzun boğazına kaçan yemek parçasını çıkardım. Allah'a çok şükür öğrencimizin sağlığı sıhhati yerinde. Türk milletinin evlatları bizlere emanet. Onların canları sağ olsun. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, devletimizin, milletimizin hizmetindeyiz. Ben sadece görevimi yapmaya çalıştım" şeklinde konuştu.

Yusuf Eren Göktaş'ın babası Metin Göktaş da Öğretmen Kaya'ya teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Çocuğumuza zamanında müdahale etmiş. Sağ olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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