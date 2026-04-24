Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Gaziantep'te öğle yemeğinde nefes borusuna elma parçası kaçan lise öğrencisi, öğretmenin heimlich manevrası sayesinde kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesinin Karacaburç Mahallesi'ndeki Karacaburç Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10'uncu sınıf öğrencisi Beyza Cançelik öğle arasında, okulun öğle yemeği menüsünde yer alan elmayı yediği esnada nefes borusuna elma dilimi kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı.

Durumu fark eden Beyza Çelik'in arkadaşları bağırmaya başlayınca Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Faik Aktaş, Çelik'e heimlich manevrası uygulayarak, elma dilimini çıkarttı ve Çelik'in rahat nefes almasını sağladı.

Öğretmenin öğrencisine müdahale anları, okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Aktaş, soğukkanlı davranışıyla takdir topladı.

Sağlık durumu iyi olan öğrenci Çelik ise öğretmenine teşekkür etti. Olayın ardından okul yönetimi ve sağlık yetkilileri de öğrencisinin hayatını heimlich manevrası ile kurtaran öğretmeni tebrik etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, müzakere görüşmeleri için İslamabad'a gidiyor

Her fırsatta ABD'ye resti çeken İran'dan beklenmedik adım
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
Balıkçı denizde boğulan koyunu görünce şaşkına döndü

Fark edince yanına yaklaştı, gördüğü manzara balıkçıyı şoke etti
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
'Silahlara merakım yok' diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı

Eski valinin oğlu şimdi yandı! Ortaya çıkan karelere bakın
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor