Haberler

Öğretmenin Heimlich manevrası, boğulmak üzere olan 10 yaşındaki öğrenciyi hayata döndürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta bir ortaokulda, 5. sınıf öğrencisinin yediği gözleme parçasının nefes borusunu tıkaması sonucu fenalaştığı anlarda Türkçe öğretmeni Erdal Karakaya, Heimlich manevrasıyla öğrencinin hayatını kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Zonguldak'ta bir ortaokulda, yediği gözleme parçasının nefes borusunu tıkaması sonucu fenalaşan 5. sınıf öğrencisi, Türkçe öğretmeni tarafından kurtarıldı. Öğrencinin panikle sınıftan çıktığı ve öğretmenin Heimlich manevrasıyla müdahale ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu'nda 5 Mayıs günü, 26 yıllık eğitimci Erdal Karakaya ders için sınıfa yöneldiği esnada korku dolu anlar yaşandı. Sınıfın kapısından panikle çıkan 10 yaşındaki bir öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğini ve boğazını işaret ettiğini fark eden Karakaya, duruma anında müdahale etti. Öğrencinin soluk borusuna bir yemek parçasının kaçtığını anlayan öğretmen, Heimlich manevrası uyguladı. Uygulanan manevranın ardından öğrencinin boğazını tıkayan gözleme parçası çıkarken, çocuk yeniden nefes almaya başladı. 6 yıldır aynı okulda görev yapan Karakaya'nın soğukkanlı müdahalesi, öğrencinin hayatını kurtardı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KAP bildirimi yapıldı! Galatasaray yönetiminde istifa

Galatasaray yönetiminde istifa
Haziran ayına günler kala 6 metre kar var! İş makinesi içinde kayboldu

Hazirana günler kala metrelerce kar var! İş makinesi içinde kayboldu
Kırşehir'de otomobil fiyatına inek: 830 kiloluk hayvan 300 bin TL'ye satıldı

Kurban pazarının gözdesiydi! Dudak uçuklatan fiyata satıldı
Como'da Alvaro Morata'ya veda! Sadece 1 gol attı

Galatasaray'dan gittiğine bin pişman oldu!
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek

1 Haziran'dan itibaren göreve başlıyor! İlk icraatı bakın ne olacak
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz

AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Bir devir resmen sona erdi!