Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü öğrencilerle yemek yedi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, okul pansiyonlarını ziyaret ederek öğrencilerle yemekhanede yemek yedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Şube Müdürü Bilal Eğ,i 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi pansiyonunu ziyaret etti. Pansiyonda öğrencilere tanınan imkanlar, yemekler, odalar kontrol edildi.

Ardından İl Müdürü Sami Akyol ve Şube Müdürü Bilal Eği yemekhanede öğrencilerin yemek masalarına konuk oldular. Yapılan bu ziyaretten öğrencilerde çok memnun kaldıklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel