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Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi

İhlas Haber Ajansı - Oğuzhan Sarzep - Yerel
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Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Adnan Saka Ortaokuluna yaptığı ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte voleybol oynadıSİVAS Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Adnan Saka Ortaokuluna yaptığı ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte voleybol oynadı.

SİVAS (İHA) - Öğrencilerle voleybol oynayan Vali hünerlerini sergiledi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Adnan Saka Ortaokuluna yaptığı ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte voleybol oynadı

SİVAS Sivas Valisi Salih Ayhan, Şehit Adnan Saka Ortaokuluna yaptığı ziyaret sırasında öğrencilerle birlikte voleybol oynadı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şehit Adnan Saka Ortaokuluna ziyarette bulundu. Ziyaretin ardından voleybolda il birinciliği bulunan okulun öğrencileriyle maç yapan Vali Ayhan ve Milli Eğitim Müdürü Aslan, öğrencilerle doyasıya eğlendi. LGS hazırlık döneminde olan öğrencilere moral veren Vali Ayhan, bu renkli dakikaları sosyal medya hesabında paylaştı.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Yerel

Salih Ayhan, voleybol, Şehit, Sivas, Yerel, Haberler

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