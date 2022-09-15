Öğrencilerini mezuniyetlerinden 23 yıl sonra gören öğretmen duygusal anlar yaşadı

Yalova'da yaşayan emekli sınıf öğretmeni Necip Akın, 23 yıl önce ilkokuldan mezun verdiği öğrencilerini karşısında görünce duygu dolu anlar yaşadı.

1994-1999 yılları arasında Saffet Çam İlkokulu 'D' şubesinde okuyan öğrenciler, uzun süredir görmedikleri sınıf öğretmenleri Necip Akın'a sürpriz yaptı. Sosyal medyada birbirlerini bulan Akın'ın yaklaşık 25 öğrencisi, öğretmenlerinin Elmalık köyündeki evine giderek hasret giderdi. Ziyarette üzerinde sınıf fotoğrafının bulunduğu pasta kesilirken, eski öğrenciler öğretmenlerine kitap hediye etti. Necip öğretmen, ziyarette yıllar önce öğrencilerine yazdığı mektubunu da okudu.

Eski anıların anlatıldığı ziyarette, Necip öğretmen öğrencileri ile tek tek sohbet ederek ne iş yaptıkları hakkında bilgi aldı. Öğrencilerine sürprizden dolayı teşekkür eden Akın, "Ne mutlu ki sizin gibi evlatlara yol açmışız, ilk adımları beraber atmışız. Ziyaretiniz beni ziyadesiyle memnun etti. Hepinizin yüreğine sağlık. Allah yolunuzu bahtınızı açık eylesin" dedi. - YALOVA