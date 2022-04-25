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Öğrencilerin Ramazan coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Öğrencilerin Ramazan coşkusu

Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulu'nda minik öğrenciler, Ramazan davulcusu eşliğinde sınıfları gezerek, maniler okudu.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulu'nda minik öğrenciler, Ramazan davulcusu eşliğinde sınıfları gezerek, maniler okudu. Etkinlik okul içinde renkli görüntülere sahne oldu.

İlkadım Yeşilyurt Demir-Çelik İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin birlikte yaptığı etkinlikle Ramazan sevinci ve coşkusu sınıflarda taşındı. Kendine has manevi atmosferi ile birlik ve beraberlik duygularını, insani ve manevi değerleri güçlendiren Ramazan ayında minik öğrencilerin milli ve manevi değerleri benimsemesi için anaokulu ve sınıf öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte Ramazan davulcusu eşliğinde sınıfları teker teker gezen öğrenciler maniler söyledi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yeşilyurt Demir Çelik, Ramazan davulcusu, İlkadım, Yerel, Haberler

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