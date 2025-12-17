Öğrencilere gıda güvenliği anlatıldı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde öğrencilere gıda güvenliği ve hijyeni anlatıldı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Yerli Malı Haftası etkinligi gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, "Her yıl Aralık ayı içerisinde kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şehit Murat Saraç İlkokulu tarafından yapılan davet üzerine müdürlüğümüz teknik elemanlarınca geniş kapsamlı kutlama etkinliğinde bulunuldu.

Öğrencilere gıda güvenliği ve hijyeni, organik tarım ile bireysel su kullanımında su tasarrufuna yönelik eğitimler verildi. Öğrencilere bireysel su kullanımı bilgilendirme lifletleri ile şapka dağıtımı gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR