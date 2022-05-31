Öğrencilere gıda güvenirliği ve gıda israfı eğitimi - Haberler

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 okulda 570 öğrenci ve öğretmene "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" eğitimleri verdi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisi Merve Söyler tarafından verilen ve yıl boyu devam edecek olan eğitimlerde öğrencilere; güvenilir gıda, genel hijyen, gıda hijyeni, mikroplar ve bulaşma yolları anlatıldı.

Etkinliklerde ayrıca, gıdaları saklama koşulları, alışverişte, okul kantin ve yemekhanelerinde, beslenme çantalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik nedir, nasıl yapılır, ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkamalıyız, Alo 174 Gıda Hattı, israf nedir, nasıl oluşur, israfı önlemek için alınacak tedbirler gibi konularında sunum yapıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel