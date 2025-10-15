Haberler

Öğrencilere Deniz Ekosisteminin Korunması Eğitimi Verildi

Öğrencilere Deniz Ekosisteminin Korunması Eğitimi Verildi
Didim'de Aydın Tarım Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere deniz ekosisteminin korunması ve su ürünlerinin bilinçli tüketimi konusunda eğitimler gerçekleştirdi. Eğitimlerde çevre kirliliği, istilacı türler ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çekildi.

Aydın Tarım Orman İl ve İlçe Müdürlüğü ekipleri, Didim'de öğrencilere deniz ekosisteminin korunması ve su ürünlerinin bilinçli tüketimi konusunda eğitim verdi.

Didim Denizköy Ortaokulu ve Didim Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde, Su Ürünleri Kontrol personelleri tarafından öğrencilere deniz çöplerinin çevreye etkileri, sucul istilacı türlerin ekosistem üzerindeki tehditleri ve hayalet av araçlarının deniz canlılarına verdiği zararlar hakkında bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında ayrıca su ürünleri tüketiminin artırılması, balık ve balık dışı su ürünlerinin tanıtılması konularında da öğrencilere bilgi verildi. Eğitimin sonunda öğrenciler, denizlerin sürdürülebilirliği için bireysel farkındalığın önemine dikkat çekilerek çevreye duyarlı bireyler olmaya teşvik edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
