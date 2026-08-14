Stajyer Öğrenciler Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'ni Gezdi

Afyonkarahisar'da staj yapan öğrenciler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkez Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde staj yapan öğrencilere yönelik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkez Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi.

Gerçekleştirilen ziyarette Merkez Müdürü Emel Yıldız tarafından öğrencilere merkezin faaliyet alanları, yürütülen çalışmalar ve tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirmenin ardından merkez bünyesinde bulunan cam sera ziyaret edildi. Öğrenciler, farklı iklim şartlarında yetiştirilen bitki türlerini yerinde inceleyerek merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı