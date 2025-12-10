Sökeli öğrencilere ilçe tarımdan bilgilendirme

Aydın'ın Söke ilçesinde özel bir okulun öğrencileri İlçe Tarım Müdürlüğü'nü ziyaret ederken, çeşitli konularda bilgilendirmede bulunuldu.

"Çevrenin Genç Sözcüleri" programı kapsamında Gıda Güvenliği ve İklim Değişikliği Bilinçlendirme Programı kapsamında, özel bir okulun öğrencileri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ağırlandı.

Program kapsamında, gıda güvenliği, iklim değişikliğinin tarıma etkileri, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, hayvansal ve bitkisel üretimde ortaya çıkan yeni riskler, pestisit kullanımı, denetimler ve güvenli gıdaya erişim gibi konularda öğrencilere bilgilendirme gerçekleştirildi. Öğrenciler, uzman personelle birlikte tarımsal üretim süreçlerini yerinde inceleyerek gıda güvenliği çalışmalarının önemini yakından gözlemledi. - AYDIN