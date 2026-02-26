Haberler

Minik ellerin büyük yüreği

Minik ellerin büyük yüreği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İbrahim Uyar İlkokulu öğrencileri, Ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için gıda kolileri hazırlayarak yardımlaşma ve dayanışma duygularını pekiştirdi.

Ramazan ayının manevi atmosferi, öğrenciler arasında yardımlaşma ve iş birliği duygularını daha da pekiştirdi.

İbrahim Uyar İlkokulu minik öğrencileri tarafından başlatılan 'Ramazan Kolisi Yardım Kampanyası' çerçevesinde, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin desteğiyle ihtiyaç sahipleri için gıda kolileri hazırlandı. Öğrenciler hem organizasyon sürecinde aktif rol alırken, hem de topladıkları yardımları titizlikle paketledi. Hazırlanan Ramazan kolileri, ihtiyaç sahibi bir okula ulaştırılarak ailelere destek sağlandı.

Kampanya sürecinde öğrenciler, yardımlaşmanın yalnızca maddi destekten ibaret olmadığını; empati kurmanın, birlik olmanın ve sorumluluk almanın da en az onun kadar önemli olduğunu deneyimledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı

Türkiye ekonomisi için müthiş veri! Bakan Şimşek sessiz kalamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar 'Ramazan'da olacak iş mi?' deyip karakola koştu

Rezil görüntüler! "Ramazan'da olacak iş mi?" diyen muhtar polise koştu
Kenan Yıldız'dan olay olan sevinç

Olay olan sevinç!