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Öğrencilerden Polisi Şaşırtan Kutlama

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Erzurum'da özel bir kolejin öğrencileri, polis ekiplerine yaptıkları kavgaya dair asılsız ihbarda bulunarak, 10 Nisan Polis Haftası'nı sürpriz bir kutlama ile kutladılar.

Erzurum'da özel bir kolejin öğrencileri kavga ihbarı ile çağırdıkları polis ekiplerine sürpriz kutlama yaptı.

Emniyet Haber Merkezi tarafından bugün 13.45 sıralarında Yakutiye İlçesi Çat Yolu Caddesi üzerinde bulunan özel bir kolejde kavga ihbarı yapıldı. Olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerine bağlı motosikletli ekipler sevk edildi. Olay yerine geçildiğinde okul yönetimi ve öğrenciler asılsız ihbar yapıldığı belirterek polislerin 10 Nisan polis haftasını kutladılar. Hazırlanan pastayı kesen polisler daha sonra öğrencilerle birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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