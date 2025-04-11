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Öğrencilerden Polis Haftası'na Özel Sürpriz Kutlama

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, polis amcalarının gününü kutlamak için öğrencilerin düzenlediği sürpriz etkinlikte, sahte ihbar sonrasında gelen polis ekipleri, öğrencilerin sevgi dolu karşılamasıyla karşılaştı.

İhbar üzerine okula giden polisler öğrencilerin sürprizle karşılaştılar

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yapılan ihbarla bir okula giden polisler, öğrencilerin sürpriziyle karşılaştı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Bozüyük Saffet Şeker İlkokulunda okuyan öğrenciler polis amcalarının gününü kutlamak için farklı bir yönteme başvurdular. Okul yetkilileri tarafından okulda kavda olduğu yönünde sahte ihbar yapılmasının ardından kısa sürede okula gelen ekipler, çocukların sevgisiyle karşılaştılar. Sınıfa giren polis amcalarını alkışlayan çocuklar hep birlikte günlerini kutladılar. Sınıfta bulunan öğretmenler polis ekiplerine çiçek takdim ederken polis haftasını kutladılar. Öğrenciler ise çizdikleri resimleri polis amcalarına hediye ettiler.

Sınıfta kısa bir konuşma yapan polis memuru; "Hiç beklemiyorduk, bizim için çok güzel sürpriz oldu. Bizi duygulandırdınız. Sizleri seviyoruz. Bu ülke sizlerle var. Sizler ne kadar başarılı olursanız, ne kadar bu ülkeyi sever o kadar çok çalışırsanız bu ülke sizlerle olacak bizlerle değil" dedi.

Sınıftan ayrılmadan önce öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden polis ekipleri toplu şekilde hatıra fotoğrafı çekindiler.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER ÇELİK - Yerel
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