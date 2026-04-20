Çikolata ve çiçeklere yazdıkları notlarla öğretmenlerine sürpriz yaptılar

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde öğrenciler, öğretmenlerine çikolata ve çiçekler üzerine yazdıkları küçük notlarla sürpriz hazırladı.

Toprakkale ilçesinde bulunan İbrahim Ergen İlkokulu'nda öğrenciler öğretmenlerine olan sevgi ve minnetlerini göstermek amacıyla çikolata ve çiçekler üzerine yazdıkları küçük notlarla hazırladıkları hediyeleri dağıttı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte, öğretmenler bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Sınıflarda tek tek öğretmenlerinin yanına giden öğrenciler, hazırladıkları hediyeleri takdim ederek teşekkürlerini iletti. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler arasında samimi anlar yaşandı. - OSMANİYE

