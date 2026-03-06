Haberler

Öğrencilerden öğretmenlerine anlamlı destek
Güncelleme:
Erzurum'un Oltu ilçesinde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İstanbul'da öğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik olayının ardından öğretmenlerine çiçek vererek anlamlı bir farkındalık mesajı verdi.

Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Yiğit Kanlı, Abdulrahim Dalmış, Durmuş Küçük Sarı ve Emre Çelebi, İstanbul'da öğretmen Fatma Nur Çelik'in öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü ifade etmek amacıyla okullarındaki öğretmenlerine çiçek dağıttı.

Öğrenciler, öğretmenlerin toplum için çok değerli olduğunu belirterek şiddetin hiçbir soruna çözüm olmadığını vurguladı. Öğrenciler yaptıkları açıklamada, "Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetli. Öğrencilerin eline silah değil kalem yakışır. Biz de öğretmenlerimize olan saygımızı göstermek için çiçek vermek istedik" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin bu davranışı öğretmenler tarafından takdirle karşılanırken, okul yönetimi de gençlerin duyarlılığının örnek bir davranış olduğunu belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
500

