Haberler

Hafızlık eğitimi öğrencilerinden Filistin'e bağış

Hafızlık eğitimi öğrencilerinden Filistin'e bağış
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Korkuteli Dürdane Önal Hafızlık Kız Kur'an Kursu A sınıfı öğrencileri, harçlıklarını Gazze'ye bağışlayarak örnek bir dayanışma sergiledi. Öğrenciler, yardımlarını İlçe Müftüsüne teslim etti.

Korkuteli Müftülüğüne bağlı Dürdane Önal Hafızlık Kız Kur'an Kursu A sınıfı öğrencileri, harçlıklarını Gazze'ye bağışladı.

Kur'an Kursu Öğreticisi Şule Yıldız ile birlikte İlçe Müftülüğüne gelen Dürdane Önal Hafızlık Kız Kur'an Kursu A sınıfı öğrencileri, topladıkları yardımı İlçe Müftüsü Mustafa Kızmaz'a teslim etti. Öğrencilere teşekkür eden Müftü Kızmaz, "Bu örnek davranışınız ve duyarlılığınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Kardeşlerimiz zor şartlarda yaşarken duyarsız kalamayız. Emanetleriniz inşallah yerine ulaştırılacaktır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

