Öğrencilerden Filistin'e anlamlı destek

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Yazılar İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Filistin'e destek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Gazze'de hayatını kaybedenler için yapılan dua ile başladı. Ardından öğrenciler, şehitler anısına karanfil bırakarak "Gazze Şehitleri Hatıra Ağacı" oluşturdu. Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarda merhamet, duyarlılık ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı. Program çerçevesinde Filistin'e destek amacıyla hazırlanan yardım kumbarasına protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından bağış yapıldı. Etkinlik sonunda katılımcılara lokma ikramı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programa Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı Hamza Öt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı katıldı. - BOLU