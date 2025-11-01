Haberler

Öğrencilerden Filistin'e anlamlı destek

Öğrencilerden Filistin'e anlamlı destek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Yazılar İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Filistin'e destek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Yazılar İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından Filistin'e destek amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlik, Gazze'de hayatını kaybedenler için yapılan dua ile başladı. Ardından öğrenciler, şehitler anısına karanfil bırakarak "Gazze Şehitleri Hatıra Ağacı" oluşturdu. Öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklarda merhamet, duyarlılık ve dayanışma bilincinin güçlendirilmesi amaçlandı. Program çerçevesinde Filistin'e destek amacıyla hazırlanan yardım kumbarasına protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler tarafından bağış yapıldı. Etkinlik sonunda katılımcılara lokma ikramı gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen programa Mudurnu Kaymakamı Muhammed Furkan Okumuş, İlçe Jandarma Komutanı Hamza Öt ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Subaşı katıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı

Kostümünü giyen parkta koştu, kimse ne olduğunu anlamadı
Hande Erçel'den Cadılar Bayramı pozu

Onu daha önce böyle görmediniz! Sürpriz cadılar bayramı tarzı
Süre sona erdi! 1 milyon 800 bin kişinin ehliyeti geçerliliğini yitirdi

2 milyon ehliyet artık geçersiz! Direksiyon başına geçene büyük ceza
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama: Kızlarının gününü mahvettin

Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye şok suçlama
Süper Lig devinde oynamıştı! Futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtı

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
''Başkan olursam okula getireceğim'' demişti! Kerem Aktürkoğlu'ndan minik taraftara müjde

''Başkan olursam okula getireceğim'' vaadini vermişti! Bakın ne oldu
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Hiçbir sebep yokken bir anda saldırmış

İETT otobüsündeki dehşet kamerada! Bıçağı birden saplamış
Tam 125 ülke takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Süper Lig'de

Tam 125 ülke canlı takip edecek! Dünyanın gözü kulağı Türkiye'de
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
'Saldırı her an gerçekleşebilir' deniyordu! Trump 'Venezuela' kararını resmen ilan etti

ABD, Venezuela'ya saldıracak mı? Trump kararını resmen ilan etti
DSÖ'den M çiçeği uyarısı: Kıtayı aştı, hızla kontrol altına alınmalı

Hızla yayılıyor! Tüm dünyayı tedirgin eden uyarı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.