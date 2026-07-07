Müftü Yardımcısı Anatoprak'tan Yaz Kur'an Kurslarına Ziyaret

Afyonkarahisar İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak, yaz Kur'an kurslarının başlaması dolayısıyla kentte faaliyet gösteren çeşitli kursları ziyaret ederek öğrenciler ve öğreticilerle bir araya geldi.

Anatoprak, eğitim döneminin heyecanını yerinde görmek amacıyla Şehit Sami Çiftçi ve Niko'da açılan Tam Gün Yaz Kur'an Kursları ile Selçuklu Camii, Selçuklu Camii 4-6 Yaş Kur'an Kursu ve Gül Çocuklar Kur'an Kursu'nu ziyaret etti. Kurslarda öğrencilerle sohbet eden Anatoprak, yeni eğitim döneminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretlerde konuşan Anatoprak, yaz aylarının çocukların Kur'an-ı Kerim öğrenmeleri ve manevi gelişimlerine katkı sağlamaları açısından önemli bir fırsat olduğunu belirterek, öğrencilerin kurslara gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı