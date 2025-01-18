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Öğrenciler Tarihi Camileri Ziyaret Etti

Öğrenciler Tarihi Camileri Ziyaret Etti
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Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencileri, din kültürü dersleri kapsamında tarihi camileri ziyaret ederek İslam kültürü ve ibadetleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencileri, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri kapsamında, tarihi camileri gezdi.

Öğrenciler, İslam kültürünü ve ibadetleri daha yakından tanımak amacıyla tarihi Orhangazi Camii ve Kayıboyu Camilerini ziyaret ettiler. Orhangazi Camii ziyaretlerinde öğrencilere eşlik eden İl Müftüsü Ahmet Dilek, gençlerin ve çocukların cami ile vakit geçirmesinin ve camiyi tanımasının önemine değinerek öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öte yandan cami görevlileri ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenleri tarafından öğrencilere, caminin tarihi ve dini önemi hakkında bilgiler verildi, namaz ibadetinin nasıl kılındığı uygulamalı olarak öğretildi. Program sonunda öğrencilere İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından, öğrencilere okuma kitabı hediye edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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