Öğrenciler Tabiat Sevgisi için Fidan Dikiyor
Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler, tabiat sevgisini pekiştirmek amacıyla fidan dikme etkinliği düzenledi. Orman işletme şefliği ile iş birliği içinde gerçekleştirilen etkinlikte, okul bahçesine fidanlar dikildi.
Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerine tabiat sevgisini kazandırmak için fidan dikme çalışmaları yapıldı.
Orman işletme şefliği ile yapılan iş birliği ile çevre düzenlemesi ve bilinçlendirme programı ile okulun bahçesine fidanlar dikilmeye başladı. Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel