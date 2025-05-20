Öğrenciler Tabiat Sevgisi için Fidan Dikiyor

Öğrenciler Tabiat Sevgisi için Fidan Dikiyor
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Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenciler, tabiat sevgisini pekiştirmek amacıyla fidan dikme etkinliği düzenledi. Orman işletme şefliği ile iş birliği içinde gerçekleştirilen etkinlikte, okul bahçesine fidanlar dikildi.

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerine tabiat sevgisini kazandırmak için fidan dikme çalışmaları yapıldı.

Orman işletme şefliği ile yapılan iş birliği ile çevre düzenlemesi ve bilinçlendirme programı ile okulun bahçesine fidanlar dikilmeye başladı. Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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