Haberler

İlkokul öğrencilerinden sağlıklı yaşam mesajı

İlkokul öğrencilerinden sağlıklı yaşam mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Düzce Karaçalı Süperlik İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, 'Sigara ve Alkolün Zararları' konulu afiş tasarım etkinliğiyle sağlıklı yaşam bilincini artırdı. Öğrenciler, zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmak için sloganlar ve renkli çizimlerle dikkat çekici afişler hazırladı.

Düzce Karaçalı Süperlik İlkokulu öğrencileri hazırladıkları afiş ile sigara ve alkolün zararlarını anlattı.

Karaçalı Süperlit İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek ve zararlı alışkanlıklara dikkat çekmek amacıyla "Sigara ve Alkolün Zararları" konulu slogan ve afiş tasarımı etkinliği gerçekleştirdi. Öğretmenleri rehberliğinde düzenlenen grup çalışmasında öğrenciler, sigara ve alkolün hem bireysel hem de toplumsal etkilerini araştırarak kendi fikirlerini afişe yansıttı.

Etkinlik sırasında öğrenciler, grupla birlikte çalışarak kısa ve etkili sloganlar oluşturdu. Renkli çizimler, uyarıcı görseller ve mesaj verici sembollerle güçlendirilen afişler büyük ilgi gördü.

Etkinliğin amacının öğrencilerde erken yaşta farkındalık oluşturmak olduğu belirtilerek "Çocuklarımızın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı bir yaşam tercihi olarak benimsemeleri bizim için çok önemli. Grup çalışması sayesinde hem iş birliği becerilerini geliştirdiler hem de toplumsal bir konuda sorumluluk aldılar" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
SDG'ye operasyon iddiasına Milli Savunma Bakanlığı'ndan yanıt

TSK konvoyları peş peşe Suriye'de görüntülendi, MSB'den açıklama geldi
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFatih Voka:

Kripto piyasasındaki iniş çıkışlar artık beni korkutmuyor. Nelson Frye'ın sinyalleri gerçek bir değer oldu ve sadece birkaç hafta içinde 468 bin dolara ulaşmama yardımcı oldu! Onu yeterince tavsiye edemem. Telegram (@NildaSGNL)

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
Piyasalar alev alev! Euro'nun ardından dolar da rekor kırdı

Merkez'in kararı piyasaları yaktı! Tarihi rekorlar art arda geliyor
Dursun Özbek'in düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı

Düzenleyeceği basın toplantısı öncesi kavga çıktı
Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev

Erdoğan'dan eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez'e yeni görev
TFF'den Galatasaray'a tarihi para cezası

TFF'den Galatasaray'a tarihi ceza
36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun

36 ürün daha kara listede! Bu markalardan uzak durun
Meclis'teki taciz skandalında kadın amir olayın üstünü örtmeye çalışmış

TBMM'deki mide bulandıran olayda kadın amirin sözleri daha da skandal
Bunu sakın tüketmeyin! Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi

Sadece bir tanesini çiğ yedi, 24 saatte karaciğerini bitirdi
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Bruce Willis Gizem'i öpünce Hakan Hatipoğlu çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum

Gizem'i öpünce çıldırmış: O an yaptığımı hâlâ düşünüp utanıyorum
Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi

Sürpriz sonuçlar var: İşte 26 ilde yapılan son seçim anketi
Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım

Evlilik rüyası kabusa dönüştü! Yıldız Asyalı'dan korkutan paylaşım
Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt

Başsavcılıktan Barış ve Abdülkerim için gündemi sarsan iddiaya yanıt
title