İlkokul öğrencilerinden sağlıklı yaşam mesajı

Düzce Karaçalı Süperlik İlkokulu öğrencileri hazırladıkları afiş ile sigara ve alkolün zararlarını anlattı.

Karaçalı Süperlit İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek ve zararlı alışkanlıklara dikkat çekmek amacıyla "Sigara ve Alkolün Zararları" konulu slogan ve afiş tasarımı etkinliği gerçekleştirdi. Öğretmenleri rehberliğinde düzenlenen grup çalışmasında öğrenciler, sigara ve alkolün hem bireysel hem de toplumsal etkilerini araştırarak kendi fikirlerini afişe yansıttı.

Etkinlik sırasında öğrenciler, grupla birlikte çalışarak kısa ve etkili sloganlar oluşturdu. Renkli çizimler, uyarıcı görseller ve mesaj verici sembollerle güçlendirilen afişler büyük ilgi gördü.

Etkinliğin amacının öğrencilerde erken yaşta farkındalık oluşturmak olduğu belirtilerek "Çocuklarımızın sağlıklı yaşam konusunda bilinçlenmesi ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı bir yaşam tercihi olarak benimsemeleri bizim için çok önemli. Grup çalışması sayesinde hem iş birliği becerilerini geliştirdiler hem de toplumsal bir konuda sorumluluk aldılar" denildi. - DÜZCE