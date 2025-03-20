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Öğrenciler Huzurevinde Yaşlılarla Buluştu

Öğrenciler Huzurevinde Yaşlılarla Buluştu
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Aydın'ın Köşk ilçesindeki üniversite öğrencileri, 'Gönüllülük Çalışmaları' dersi kapsamında huzurevini ziyaret ederek, yaşlılarla sohbet edip ikramlar sundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde üniversite öğrencileri 'Gönüllülük Çalışmaları' dersi kapsamında huzurevinde kalan yaşlı çınarları ziyaret etti.

Köşk Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri, Köşk Gençlik Merkezi desteği ile 'Gönüllülük Çalışmaları' dersi kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Yaşlılar Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, huzurevini ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden öğrenciler, hazırladıkları ikramlar ve hediyeleri takdim ederken, huzurevi sakinlerinin hayat tecrübelerini dinlediler.

Etkinlik ile ilgili Köşk Meslek Yüksek Okulu'ndan yapılan açıklamada, "Köşk MYO öğrencilerinin gerçekleştirdiği bu etkinlik, toplumda sosyal sorumluluk bilincinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Gönüllülük çalışmaları dersi çerçevesinde düzenlenen ziyaret, öğrencilerin sosyal duyarlıklarını geliştirmeleri açısından büyük önem taşıyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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