Anadolu Üniversitesi'nden Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlkokulu'nda girişimcilik eğitimi

Eskişehir'deki Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlkokulu'nda Harezmi Projesi kapsamında yapılan eğitimle öğrenciler, girişimcilik, sürdürülebilirlik ve dijital beceriler geliştirdi. Proje, öğrencilerin yenilikçi çözümler üretmeleri ve toplumsal katkı sağlamaları amacıyla gerçekleştirildi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlkokulu'nda yürütülen Harezmi Projesi kapsamında, öğrencilerin girişimcilik ve dijital becerilerle buluştuğu örnek bir eğitim gerçekleştirildi.

Eğitimde, öğrencilerin girişimci bakış açısıyla yenilikçi çözümler üretmeleri; sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve toplumsal katkı alanlarında farkındalık kazanmaları hedeflendi. Eğitimde ayrıca öğrencilerin dijital çağın gerektirdiği temel yetkinliklerle tanışmaları sağlandı. Programın sonunda gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik kanvası çalışmasıyla öğrencilerin fikirlerini somut iş modellerine dönüştürmeleri desteklendi.

Harezmi Eğitim Modeli doğrultusunda yürütülen projede öğrenciler; gerçek yaşam problemlerine çözüm üretme, disiplinler arası düşünme ve sosyal girişimcilik bakış açısı geliştirme süreçlerine aktif olarak katıldı. Özellikle ileri dönüşüm (upcycling) yaklaşımıyla geliştirilen ürünlerin sürdürülebilir bir gelir modeline dönüştürülmesine yönelik çalışmalar dikkat çekti. Eğitim kapsamında öğrencilerin finansal okuryazarlık, dijital tasarım ve sosyal inovasyon alanlarında beceriler geliştirmeleri de teşvik edildi.

Eğitime Oklubalı Sabri Kahvecioğlu İlkokulu Müdürü Gökhan Şayan ile İnönü İlçesi Harezmi Proje Koordinatörü Burcu Gülerşen ve proje ekibinde yer alan öğretmenler de katıldı. Çalışma, erken yaşta girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve toplumsal fayda odaklı düşünme becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir örnek oluşturdu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
