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Öğrenciler Deyim ve Atasözlerini Görsel Materyallerle Anlattı

Öğrenciler Deyim ve Atasözlerini Görsel Materyallerle Anlattı
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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Beşeylül İlkokulu öğrencileri, 'Dilimizin Zenginlikleri' Projesi kapsamında deyim ve atasözlerini resimlerle anlattı. Sergiye katılan Kaymakam, bu tür etkinliklerin dilin zenginliğini ve kültürel mirası gelecek nesillere aktarma adına önemli olduğunu vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Beşeylül İlkokulu öğrencileri, deyim ve atasözlerini dikkat çeken görsel materyallerle anlatarak anlamlarını pekiştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Dilimizin Zenginlikleri" Projesi kapsamında, 2'nci 3'ncü ve 4'ncü sınıf öğrencileri rehber öğretmenleri eşliğinde deyim ve atasözlerini resimlerle tasvir etti. Öğrencilerin hazırladığı çalışmalar okulda sergilenirken, sergiye İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci ve şube müdürleri katıldı.

Sergiyi gezen Kaymakam Kahraman, öğrencilerle sohbet ederek emeği geçenleri tebrik etti. Açıklamasında, dilimizin zenginliğini vurgulayarak şunları söyledi: "Deyimlerimiz, dilimizin zenginliğini ortaya koyarken atasözlerimiz ise milletimizin tecrübelerini ve kültürel mirasını yansıtmaktadır. Geçmişten gelen bu değerleri gelecek nesillere aktarmak ve öğrencilerimizin kalıcı öğrenmelerini sağlamak adına bu tür etkinlikler büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımızın öğrenirken eğlenmesini ve sanatsal yönlerini geliştirmesini destekleyen bu tür projeleri her zaman teşvik edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sergi, öğrenciler ve veliler tarafından büyük ilgi görürken, katılımcılar öğrenci çalışmalarını ilgiyle inceledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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