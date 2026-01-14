Haberler

Öğrenciler 'ailenin önemine' oyuncaklarla dikkat çekti

Öğrenciler 'ailenin önemine' oyuncaklarla dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile Yılı kapsamında Şehit Cafer İlkokulu öğrencileri, "Ailem Çocukken" projesiyle geçmişten günümüze uzanan oyuncaklar aracılığıyla ailenin toplumdaki önemine dikkat çekti.

Aile Yılı kapsamında Şehit Cafer İlkokulu öğrencileri, "Ailem Çocukken" projesiyle geçmişten günümüze uzanan oyuncaklar aracılığıyla ailenin toplumdaki önemine dikkat çekti.

2025 Aile Yılı kapsamında Şehit Cafer İlkokulu tarafından hazırlanan "Ailem Çocukken" adlı proje çerçevesinde Geçmişten Günümüze Oyuncaklarımız sergisi düzenlendi. Serginin açılış törenine Germencik Kaymakamı Sultan Doğru da katıldı. Öğrencilerin, aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinde oynadıkları oyuncakları günümüze taşıdığı sergide, geçmişle bugün arasında güçlü bir bağ kuruldu. Etkinlikte çocuklar, aile kavramının kuşaklar arası aktarımda ne kadar önemli olduğunu kendi hazırladıkları çalışmalarla gözler önüne serdi. Açılışta sergiyi gezen ve öğrencilerden bilgi alan Kaymakam Sultan Doğru, projenin hem eğitici hem de değerler eğitimi açısından anlamlı olduğunu belirtti. Ailenin toplumun temel taşı olduğuna dikkat çekilen etkinlikte, öğrencilerin hazırladığı oyuncaklar ve anlatımlar büyük beğeni topladı. Çocukların aile bağlarını güçlendirmeyi ve geçmişe dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan sergiye veliler ve vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Tozlu garajdan efsane çıktı! 30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım

30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı