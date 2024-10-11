Üye Girişi
Haberler

Öğrenci velilerine bilgilendirme eğitimi

Öğrenci velilerine bilgilendirme eğitimi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şehit Astsubay Salim Uçar Ortaokulu'nda öğrenci velilerine yönelik bir eğitim düzenledi.

Çaycuma Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Şehit Astsubay Salim Uçar Ortaokulu'nda öğrenci velilerine yönelik bir eğitim düzenledi. Eğitimde, 6284 sayılı kanun ve bağımlılıkla mücadele konularında kapsamlı bilgiler verilerek aile içi şiddet ve bağımlılık konularında farkındalık oluşturulması amaçlandı.

6284 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme

Eğitim kapsamında, 6284 sayılı kanunun içeriği ve uygulanma alanları hakkında detaylı bilgi paylaşıldı. Katılımcılara, aile içi şiddetle mücadelede sunulan yasal haklar ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için alınan önlemler anlatıldı. Ayrıca, şiddet mağduru bireylerin korunması amacıyla sunulan destek mekanizmaları ve başvuru yolları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

Bağımlılıkla Mücadelede Ailelerin Rolü

Bağımlılıkla mücadele konusunda ise özellikle çocuklar ve gençler arasında artan madde bağımlılığına dikkat çekildi. Eğitimde, ailelerin bağımlılık belirtilerini nasıl fark edebileceği ve bu konuda nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği detaylı bir şekilde anlatıldı. Ailelerin çocuklarını bağımlılıktan koruma yolları ve bağımlılık durumunda izlenmesi gereken adımlar üzerinde duruldu.

Eğitim sonunda, öğrenci velileri konu hakkında merak ettikleri soruları sorarak uzmanlardan birebir bilgi alma fırsatı buldu. Katılımcılar, aile içi şiddet ve bağımlılıkla mücadele konularında daha bilinçli hale geldiklerini belirterek, bu tür bilgilendirme eğitimlerinin devam etmesi gerektiğini ifade edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Salim Uçar Çaycuma Hukuk Yerel

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki! CANLI maç izle! (TÜRKİYE KARADAĞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Türkiye Karadağ nereden izlenir? 12 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, Yengeç burcu yorumu! 12 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rutubet nedir, neden olur, sebebi ne? Rutubet nasıl gider, ne yapılmalı? Amberin Zaman kimdir? Amberin Zaman olayı nedir? Emrullah Erdinç kimdir? Emrullah Erdinç kaç yaşında, nereli? Adnan Oktar davasında son durum nedir? Adnan Oktar davasında kimler tahliye oldu? Türkiye'deki göçmen sayısı ne kadar? 2024 Ekim ayı Türkiye'de ne kadar yabancı var? Savunma sanayii katkı payı nedir? Savunma sanayine kimlerden para alınacak? (100 bin TL üzeri limitli kredi kartları)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.