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Öğrenci Listesi, İsrail'le silah ticaretini durdurmayı programına aldı

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Öğrenci Listesi temsilcisi Filip Ubovic, İsrail ile silah ticaretini durduracaklarını ve Rusya'ya yaptırım uygulamama kararı aldıklarını söyledi. Eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise hareketi Sırp savunma sanayisini yok etmeyi amaçlamakla suçladı.

Sırbistan'da ekim ayında yapılan genel seçimlerde büyük bir zafer elde eden Öğrenci Listesi'nin temsilcisi Filip Ubovic, "Programımızda İsrail ile silah ticaretini durduracağımız yazıyor" dedi.

Sırbistan'da 12 yıldır başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı pozisyonlarında bulunan eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in iktidarına son veren Öğrenci Listesi hareketinin temsilcisi ve öğrenci aktivist Filip Ubovic, kurulacak yeni hükümetin atması beklenen adımlara dair açıklamalarda bulundu.

" Rusya'ya yaptırım uygulamama kararı aldık"

İngiliz basınına konuşan Ubovic, hareket olarak Rusya'ya yaptırım uygulamama kararı aldıklarını söyledi. Ubovic, "Bunun iki nedeni var. Birincisi, ilkesel bir neden. Sırbistan, 1990'larda yaptırımlar yüzünden acı çekti. O dönemde annem ile babam yağ ve un bile alamıyordu. Yaptırımlar yalnızca sıradan insanlara zarar veriyor. Ayrıca doğalgazımızın yüzde 90'ını Rusya'dan alıyoruz" dedi.

"Programımızda İsrail'le silah ticaretini durduracağımız yazıyor"

Yeni iktidarın İsrail politikasının ne yönde olacağına ilişkin bir soruya cevap veren Ubovic, İsrail'in Filistin'de insanlık vicdanını yaralayan eylemlerine dikkat çekti. Ubovic, "Bana ve birçok arkadaşıma göre orada yaşananlar insanlık için bir leke ve gerçekten çok üzücü. Programımızda İsrail'le silah ticaretini durduracağımız yazıyor. Bunun gerçekleşecek olmasından çok memnunum. Hareket olarak başka topraklara yönelik bütün işgalleri, özellikle de İsrail'in Filistin'i işgalini kınıyoruz" dedi.

Ubovic, eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in seçimlere az bir süre kala açılışını yaptığı ve İsrailli Elbit Systems şirketi ile ortaklaşa kurulan dron montaj ve üretim fabrikası projesinin de durdurulabileceğine işaret etti.

Açıklamasında Ubovic, "Vucic, İsraillilerle oldukça yakın ilişkiler içindeydi. İnsansız hava aracı fabrikaları da kurdular. Bence bu kabul edilemez ve Sırbistan halkı genel olarak bunu gerçekten desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

Eski Cumhurbaşkanı Vucic tepki gösterdi

Eski Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabında paylaştığı bir açıklamada Öğrenci Listesi hareketini Sırp savunma sanayisini yok etmeyi amaçlamakla suçladı.

Öğrenci Listesi'nin "yabancı istihbarat servislerinin talimatlarıyla" hareket ettiğini savunan Vucic, "İsrail ile iş birliği yapmayacaklarını, Çin'le iş birliği yapmayacaklarını, dünyanın en güçlü ordularına en güçlü silahlarına sahip olanlarla iş birliği yapmayacaklarını öğrendik" dedi.

Öğrenci Listesi'nin önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi planlanan 75 günlük zorunlu askerlik uygulamasını da kaldırmayı teklif ettiğini söyleyen Vucic, "Bu size neyi çağrıştırıyor? Devleti kime teslim ediyoruz? Kendimizi nasıl koruyup savunabileceğiz?" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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